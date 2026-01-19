Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruces Copa del ReyRival Barcelona CopaBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsMarruecosAlemania - España balonmanoKevin PunterDjokovicOpen Australia hoyBadosaMárquezGil ManzanoAndrés CuencaAlcarazTrenes CórdobaJosé ElíasOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin

La Posesión 3x18: Polémica, liga apretada y tres noticias importantes en clave mercado blaugrana

Este lunes, a las 18:30h, vuelve La Posesión con la resaca futbolera del fin de semana

La Posesión analiza la polémica de la última jornada

La Posesión analiza la polémica de la última jornada

SPORT.es

SPORT.es

Lunes, día de Posesión. La jornada futbolera del fin de semana, con la victoria de la Real Sociedad ante el Barça y el triunfo del Real Madrid contra el Levante, deja LaLiga de nuevo apretadísima. De todo ello, de la polémica arbitral y de varias noticias en clave 'mercato' hablaremos a partir de las 18:30h, con David Bernabéu a los mandos y Toni Freixa y Santi Ovalle como tertulianos. En directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS