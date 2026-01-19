La Posesión 3x18: Polémica, liga apretada y tres noticias importantes en clave mercado blaugrana

Lunes, día de Posesión. La jornada futbolera del fin de semana, con la victoria de la Real Sociedad ante el Barça y el triunfo del Real Madrid contra el Levante, deja LaLiga de nuevo apretadísima. De todo ello, de la polémica arbitral y de varias noticias en clave 'mercato' hablaremos a partir de las 18:30h, con David Bernabéu a los mandos y Toni Freixa y Santi Ovalle como tertulianos. En directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.