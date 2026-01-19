La Posesión 3x18: Polémica, liga apretada y tres noticias importantes en clave mercado blaugrana
Este lunes, a las 18:30h, vuelve La Posesión con la resaca futbolera del fin de semana
Lunes, día de Posesión. La jornada futbolera del fin de semana, con la victoria de la Real Sociedad ante el Barça y el triunfo del Real Madrid contra el Levante, deja LaLiga de nuevo apretadísima. De todo ello, de la polémica arbitral y de varias noticias en clave 'mercato' hablaremos a partir de las 18:30h, con David Bernabéu a los mandos y Toni Freixa y Santi Ovalle como tertulianos. En directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
