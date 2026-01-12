La Posesión 3x17: El Barça de Flick se carga a Xabi Alonso

Con la resaca de la disputa de la Supercopa de España regresa La Posesión a SPORT.es. La tertulia barcelonista de referencia repasará lo que ha dado de sí el primer título del año, en el que el conjunto de Hansi Flick pasó por encima del equipo de Xabi Alonso... que ha visto cómo la derrota le ha costado el puesto.

Con Jaume Marcet y Jofre Mateu como tertulianos y David Bernabeu a los mandos. Como siempre, a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.