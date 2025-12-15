La Posesión 3x16: El Barça gana, el Madrid ladra
Este lunes, La Posesión vuelve a emitirse en directo a partir de las 18:30h
Nueva jornada liguera, la penúltima del año, con una resaca difícil en Madrid. No por la victoria que ha permitido a Xabi Alonso en el cargo, -los blancos ganaron por la mínima y siguen a cuatro puntos del Barça- sino por las duras declaraciones que ha realizado este lunes Florentino Pérez contra el club azulgrana con la excusa del 'Caso Negreira'. De todo ello hablaremos durante una hora con Xavi Vilajoana, precandidato a las elecciones del Barça, e Ivan San Antonio. Será, como siempre, a partir de las 18:30h con David Bernabeu a los mandos.
