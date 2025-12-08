La Posesión 3x15: ¿Esta Liga solo puede perderla el Barça?
Este lunes, pese a ser festivo, La Posesión no descansa. A partir de las 18:30h, la resaca futbolera de la última jornada que deja más líder al Barça
Pese a ser festivo, La Posesión no descansa. Y llega con un programa completo en el que hablaremos de lo que ha dado de sí la última jornada de LaLiga, con el triunfo contundente del Barça ante el Betis y la debacle del Real Madrid en el campo del Celta. Un combo que ha llevado a los de Flick a distanciarse de los blancos a cuatro puntos en la clasificación en un momento clave de la temporada. De las consecuencias que puede tener eso, en plena semana de Champions, hablaremos con Ferran Correas y Santi Ovalle, invitados del día en La Posesión. Como siempre, todo a partir de las 18:30h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales, con David Bernabeu a los mandos.
