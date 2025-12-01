La Posesión 3x14: El Barça ve por el retrovisor el hundimiento blanco
Este lunes, a partir de las 18:30h, un nuevo programa de La Posesión con la 'resaca' liguera de una jornada que ha dejado líder al Barça
SPORT.es
Llega el lunes y tenemos por delante un nuevo programa de La Posesión. La victoria del Barça ante el Alavés combinada con el empate del Real Madrid ante el Girona deja a los de Flick como líderes en solitario de LaLiga... por más que el técnico alemán no acabe de ver clara la situación en determinados momentos, como se vio a la conclusión del duelo contra el Alavés. Hablaremos de ello y de lo que viene esta semana con un plato fuerte como el Barça-Atlético, con Damià López (Rac1) y Miguel Ángel Román (DAZN) como invitados de lujo y David Bernabeu a los mandos.
