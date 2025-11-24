La Posesión 3x13: El Barça vuelve y el Madrid se disuelve
Este lunes, a partir de las 18:30h vuelve La Posesión con el mejor análisis en clave barcelonista de la jornada liguera
Fin de semana feliz en Can Barça. La goleada lograda ante el Athletic en el regreso al Camp Nou se completó con el pinchazo del Real Madrid en el Martínez Valero de Elche. Un resultado que deja a los de Flick a un solo punto del conjunto de un Xabi Alonso al que cada vez se le cuestiona más desde la capital y al que le crecen los problemas. De todo ello, y la previa del importante Chelsea-Barça de Champions, hablaremos a partir de las 18:30h en La Posesión. Un programa conducido como siempre por David Bernabeu y que hoy contará con la participación de Jaume Marcet y Jean Marie Dongou. Todo, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
