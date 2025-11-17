La Posesión 3x12: Lo que (aún) no se ha dicho de la vuelta al Camp Nou
Este lunes, a partir de las 18:30h, analizamos en La Posesión el regreso al Camp Nou
SPORT.es
El Barça vuelve oficialmente al Camp Nou y en La Posesión lo analizaremos como es debido. A partir de las 18:30h daremos los detalles del regreso más esperado en directo, con Lluís Carrasco y Juanjo Brau como tertulianos y la dirección de David Bernabeu. Los motivos de la decisión de la junta azulgrana, noticias relevantes en clave electoral, conexiones en directo y el toque característico de La Posesión. Todo, como siempre, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- Said El Mala, alternativa para el Barça
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Bardghji cierra la puerta
- Hachazo' a Isak: 'No está preparado para jugar dos partidos completos
- Informe SPORT: El menisco, otra plaga en el Barça
- Anuncio inminente: el Barça, pendiente de la licencia 1B para volver al Spotify Camp Nou