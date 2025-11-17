La Posesión 3x12: Lo que (aún) no se ha dicho de la vuelta al Camp Nou

El Barça vuelve oficialmente al Camp Nou y en La Posesión lo analizaremos como es debido. A partir de las 18:30h daremos los detalles del regreso más esperado en directo, con Lluís Carrasco y Juanjo Brau como tertulianos y la dirección de David Bernabeu. Los motivos de la decisión de la junta azulgrana, noticias relevantes en clave electoral, conexiones en directo y el toque característico de La Posesión. Todo, como siempre, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.