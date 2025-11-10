La Posesión 3x11: ¿Un Last Dance de Messi en el Barça?
Este lunes, a partir de las 19:00h, en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales
SPORT.es
Lunes de Posesión... más caliente que nunca. No solo por la victoria del Barça ante el Celta y el empate del Real Madrid contra el Rayo Vallecano que dejan a los azulgranas a tres puntos de los blancos, sino porque a todo eso se le suma la visita de Leo Messi al Camp Nou, que abre un nuevo escenario a la relación del astro argentino con el Barça. Lo analizaremos y avanzaremos un extracto de la entrevista que saldrá publicada este martes al mejor futbolista del mundo.
Todo ello con David Bernabeu a los mandos y la presencia de David Ibáñez (Mediaset) y Bassel Tabbal (beInSports). En directo a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
