La Posesión 3x09: ¿Ha vuelto el Barça?
Este lunes, a partir de las 19:00h, vuelve La Posesión en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
SPORT.es
Es lunes, toca Posesión. Un día más, arrancamos la semana con la mejor tertulia barcelonista. Y en esta ocasión, con la 'resaca' de la victoria del Barça ante el Elche y del triunfo del Real Madrid ante el Valencia. Con el tema de la pubalgia de Lamine Yamal aún candente y la perspectiva de una semana importante para llegar al parón de la mejor manera posible, con un doble duelo en el horizonte contra Brujas y Celta, ambos a domicilio.
Con Pepe Gutiérrez y Carlos Monfort como tertulianos y David Bernabeu a los mandos. La Posesión, a partir de las 19h en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
