La Posesión 3x08: ¿Y ahora qué?

No pudo ser. El Barça no tuvo su mejor tarde en el Santiago Bernabéu y cedió el Clásico por la mínima, pero con una sensación de que estuvo lejos de su mejor versión y de poder dominar a un Madrid que tampoco fue demasiado brillante. Este lunes, en La Posesión, analizamos lo que sucedió y las consecuencias de la derrota a corto y medio plazo. También por la parte de la polémica, siempre habitual en los Clásicos, y que en esta ocasión llegó de la mano de las decisiones de Soto Grado y de la tangana final. Con un reparto de lujo de colaboradores -Joan Gaspart, Lluís Carrasco, Xavi Torres y Jordi Ferrón- y, como siempre, David Bernabeu a los mandos. En directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.