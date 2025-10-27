La Posesión 3x08: ¿Y ahora qué?
Este lunes, a partir de las 19:00h, La Posesión analiza las causas y consecuencias de la derrota del Barça
SPORT.es
No pudo ser. El Barça no tuvo su mejor tarde en el Santiago Bernabéu y cedió el Clásico por la mínima, pero con una sensación de que estuvo lejos de su mejor versión y de poder dominar a un Madrid que tampoco fue demasiado brillante. Este lunes, en La Posesión, analizamos lo que sucedió y las consecuencias de la derrota a corto y medio plazo. También por la parte de la polémica, siempre habitual en los Clásicos, y que en esta ocasión llegó de la mano de las decisiones de Soto Grado y de la tangana final. Con un reparto de lujo de colaboradores -Joan Gaspart, Lluís Carrasco, Xavi Torres y Jordi Ferrón- y, como siempre, David Bernabeu a los mandos. En directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Real Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: resultados y última hora del Clásico de LaLiga, en vivo
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Barça
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Las dos piezas que 'bailan' en el once de Flick para el clásico
- El 'festival' de Soto Grado en el acta del Clásico: 10 amarillas y dos rojas
- Lo que no se vio en el Clásico: Problemón con Lamine, el show de Vini, la cabina de Flick...
- Carvajal encendió la chispa de la tangana final del clásico
- El 1x1 del Barça contra el Madrid