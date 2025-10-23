La Posesión 3x07: Volvemos a 'nuestro' jardín
Este jueves, a partir de las 19:00h, La Posesión analiza el Clásico de este próximo fin de semana
SPORT.es
Llega el Clásico y, como es habitual, en La Posesión hemos preparado un programa especial para afrontar y entender las claves del partido que viene. Carles Fité y Víctor Lozano, además de Manolo Lama como invitado especial, acompañan a David Bernabeu en la previa del duelo ligero del próximo domingo en Madrid.
¿Quién llega como favorito? ¿Quién será titular en cada equipo? ¿Qué plantilla es mejor? Todo eso y mucho más, a partir de las 19:00h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
