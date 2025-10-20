La Posesión 3x07: Los datos físicos del Barça, al descubierto
Este lunes vuelve La Posesión con la 'resaca' de las victorias de Barça y Real Madrid con polémica incluida
SPORT.es
Nueva semana, nuevo programa de La Posesión, y esta vez llega cargado de polémicas. Las victorias del Barça y del Real Madrid no han estado exentas de controversia y dejan mucho que analizar antes de una semana decisiva con la Champions y el Clásico en el horizonte.
⚽ En el Barça–Girona, la expulsión y las "butifarras" de Flick encendieron el debate.
⚪ En el Madrid–Getafe, la roja a Nyom marcó el partido y desató las críticas.
📊 Además, desvelamos un dato exclusivo que define la temporada azulgrana… y que puede ser preocupante.
🎙️ Con David Bernabeu a los mandos y la participación de Javier Giraldo e Iván San Antonio.
📺 En directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Roony Bardghji enciende la mecha
- La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- Getafe - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Getafe - Real Madrid
- Se acerca la 'Ley Wenger', la nueva norma del fuera de juego que puede revolucionar el fútbol
- Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: 'Una jugada fronteriza
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios