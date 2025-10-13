La Posesión 3x05: Entre el drama de las lesiones y el runrún electoral

Lunes de Posesión, lunes de análisis de todo lo que ha sucedido en los últimos días y horas en la actualidad blaugrana. Especialmente intensa en el capítulo de las lesiones. Con las bajas de Olmo y Ferran, que se suman a las ya conocidas de Lamine, Joan Garcia, Raphinha, etc, el panorama para Hansi Flick es demoledor en un momento importante de la temporada, con el primer clásico en el horizonte. Hablaremos de eso y del runrún electoral, que empieza a ser noticia en el entorno azulgrana. Con Josep Maria Minguella y Jordi Martí (Cadena SER) y David Bernabeu a los mandos. En directo a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.