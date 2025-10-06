EN DIRECTO
La Posesión 3x04: La Posesión después de la Semana Negra
Este lunes, en directo a partir de las 19:00h, vuelve La Posesión con el análisis de la debacle del Barça en Sevilla
Las dos derrotas consecutivas del Barça, ante PSG y Sevilla, dejan al equipo de Flick con un ambiente enrarecido antes del parón de selecciones. De todo ello hablaremos en La Posesión, que vuelve este lunes con todo el análisis y la polémica del choque, así como de lo que viene por delante. Con David Bernabéu a los mandos y Lluís Carrasco y Sique Rodríguez como invitados. En directo, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
