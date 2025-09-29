La Posesión 3x03: Se pincha el globo del Madrid
Este lunes, a partir de las 19:00h, analizaremos en La Posesión todo lo que ha dado de sí la última jornada de Liga
Es lunes, es día de Posesión. Tras la debacle del Real Madrid ante el Atlético y el triunfo del Barça ante la Real Sociedad, los de Flick se han puesto líderes de LaLiga. Para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada y las repercusiones que pueda tener -ojo al nombre de Julián Álvarez en clave blaugrana- tendremos en el programa a Xavi Lemus y Jofre Mateu, además de las conexiones habituales con Àlex Delmàs y Joan Fàbregas. Con David Bernabeu a los mandos, en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle