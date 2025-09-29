La Posesión 3x03: Se pincha el globo del Madrid

Es lunes, es día de Posesión. Tras la debacle del Real Madrid ante el Atlético y el triunfo del Barça ante la Real Sociedad, los de Flick se han puesto líderes de LaLiga. Para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada y las repercusiones que pueda tener -ojo al nombre de Julián Álvarez en clave blaugrana- tendremos en el programa a Xavi Lemus y Jofre Mateu, además de las conexiones habituales con Àlex Delmàs y Joan Fàbregas. Con David Bernabeu a los mandos, en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.