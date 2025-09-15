La Posesión 3x01: La máquina de Flick ya está aquí (y La Posesión también)
Este lunes empieza la nueva temporada a partir de las 19h, en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales
La Posesión, el programa de tertulia y análisis más barcelonista de SPORT, presentado por David Bernabéu, estrena su tercera temporada.
En este primer programa reaccionaremos a la goleada del Barça ante el Valencia y hablaremos del regreso del conjunto azulgrana a la Champions con dos noticias destacadas. Debate, información exclusiva y la mejor opinión sobre toda la actualidad del FC Barcelona y del fútbol nacional e internacional. Este lunes, a partir de las 19h con Jaume Marcet y Alfredo Martínez en plató.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça