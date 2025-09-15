La Posesión 3x01: La máquina de Flick ya está aquí (y La Posesión también)

La Posesión, el programa de tertulia y análisis más barcelonista de SPORT, presentado por David Bernabéu, estrena su tercera temporada.

En este primer programa reaccionaremos a la goleada del Barça ante el Valencia y hablaremos del regreso del conjunto azulgrana a la Champions con dos noticias destacadas. Debate, información exclusiva y la mejor opinión sobre toda la actualidad del FC Barcelona y del fútbol nacional e internacional. Este lunes, a partir de las 19h con Jaume Marcet y Alfredo Martínez en plató.