Especial Balón de Oro 2025 en La Posesión, en directo: ganadores, gala y análisis

Descubre quiénes serán los ganadores del Balón de Oro en nuestro especial de La Posesión

Este lunes a partir de las 20:00h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales

SPORT.es

SPORT.es

Bienvenidos al Especial Balón de Oro 2025 en La Posesión. Desde SPORT te contamos en directo todo lo que ocurre en la gala del Balón de Oro, que premia al mejor jugador y la mejor jugadora del mundo.

⚽ Esta edición llega con gran expectación: ¿quién sucederá a Rodri y Aitana Bonmatí como ganadores? ¿Habrá sorpresas en los premiados?

📺 En este programa especial de La Posesión, con David Bernabeu y nuestros analistas invitados, repasamos:

  • 🎤 La gala del Balón de Oro 2025 en París
  • 🏆 Los premios masculinos y femeninos
  • 📊 El análisis de los finalistas y favoritos
  • 🔎 Reacciones, declaraciones y todo lo que deja la ceremonia

👉 Vive con nosotros el minuto a minuto, los ganadores y el mejor debate en clave Barça y fútbol internacional.

