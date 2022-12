Esta es la portada SPORT, de hoy viernes 9 de diciembre

Luis Enrique no seguirá al frente de la selección y Luis de la Fuente asumirá el cargo Arrancan los cuartos de final en Qatar con Messi y Brasil en busca de un duelo histórico en semifinales

'Se acabó' es el titular principal de la portada SPORT de este viernes 9 de diciembre. La Federación anunció que Luis Enrique no seguirá al frente de la selección tras comunicarle que no iba a renovar el contrato el 31 de diciembre. Luis de la Fuente, actual seleccionador sub 21, será su sustituto y tomará las riendas del combinado nacional.

Además, en la portada de hoy, Messi y Van Gaal se citan por un puesto en las semifinales del Mundial (20:00h) a la vez que Brasil quiere seguir con su imparable paso por Qatar a costa de Croacia (16:00h).

El fichaje de Endrick por el Real Madrid y la consecuente apuesta del Barça por Moukoko también aparecen en una portada que completa las declaraciones de Mª Elena Fort, asegurando que el Barça quiere blindar su modelo de propiedad.