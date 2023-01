Esta es la portada SPORT, hoy viernes 27 de enero de 2023

'RENOVACIÓN URGENTE' es la portada SPORT de hoy viernes 27 de enero El Barça afrontará la continuidad de Dembélé a partir de febrero para evitar que entre en su último año de contrato sin estar blindado

'RENOVACIÓN URGENTE' es el gran titular de la portada de hoy viernes 27 de enero de 2023. El Barça afrontará la continuidad de Dembélé a partir de febrero para evitar que entre en su último año de contrato sin estar blindado.

El atacante francés, que completó una exhibición total en el partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad, está muy a gusto en el Barça y quiere seguir más allá del 2024, pero luchará por un aumento económico.

En clave Copa del Rey, el Real Madrid superó al Atlético de Madrid en la prórroga (3-1) y se medirá en las semifinales al Athletic Club, que eliminó al Valencia de Gattuso (1-3). En baloncesto, el Barça cayó en el Clásico de Euroliga en la prórroga (91-86).

Pep Guardiola volvió a demostrar que su corazón es blaugrana y no cierra la puerta a regresar a Can Barça: "Si el Barça me llama, iré" y Míchel, entrenador del Girona, considera en una entrevista exclusiva para SPORT que "Gavi y Pedri marcarán una época". Finalmente, en balonmano, España se medirá a Dinamarca a partir de las 18:00 horas para pelear por la gran final del Mundial.