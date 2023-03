Esta es la portada SPORT, de hoy viernes 10 de marzo

"Opción Cancelo" es la portada SPORT de hoy viernes 10 marzo de 2023 "Dembélé no, Pedri, sí" para el clásico

En nuestra portada SPORT de hoy viernes 10 de marzo, titulamos "Opción Cancelo". El Barça tiene sobre la mesa la cesión del lateral derecho portugués. El Bayern lo devolverá al Manchester City y Guardiola no le quiere.

Para el clásico de liga del próximo 19 de marzo, Dembélé, no, Pedri, sí. El canario trabaja duro para poder estar, pero el francés ya está descartado. En más Barça, habla Lewandowski: "Hemos encontrado la manera de volver a la élite". También se pronuncia De Jong: "Quiero ganar mi primera liga".

En fútbol femenino, la 'The Best' Alexia Putellas habla sobre la selección: "No somos unas rebeldes", dijo.

Tras la dura derrota del PSG en Múnich por 2-0 y dar una imagen preocupante, el club es un polvorín. ¿Qué pasará en la capital francesa?

En Europa League, no ha sido una gran jornada para los equipos españoles. El Betis se quedó congelado en Manchester al caer por 4-1, a la Real Sociedad le tocará remontar en Anoeta tras caer por 2-0 ante la Roma y el Sevilla saca una buena renta para viajar a Turquía al ganar 2-0 en el Pizjuán.