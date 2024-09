La portada SPORT de hoy, sábado 07 de septiembre de 2024

La plantilla ya sabe que el técnico alemán valora mucho la puntualidad y destacan su cercanía y sentido del humor bajo la coraza de sargento. Instalado en la zona alta de Barcelona, ya ha descubierto algunos restaurantes en la ciudad y disfruta mucho de su papel de abuelo.

Robert Lewandowski fue sustituido en el encuentro entre Polonia y Escocia tras sentir unas molestias musculares. Sucedió en el minuto 72, cuando la selección escocesa acababa de empatar el encuentro. Lewandowski se marchó del terreno de juego dolido y no pudo terminar el encuentro, pese a que su equipo terminó venciendo 'in extremis' por 2-3. Preguntado por su cambio, el polaco confesó que al notar el dolor no quiso arriesgarse a seguir sobre el césped para evitar que fuese a más.

Arranca el nuevo curso en la Liga F -la tercera temporada desde que la competición es oficialmente profesional- y dieciséis equipos lucharán por un solo trono. Los habituales en lo alto de la tabla se han reforzado bien este verano, sin embargo, hay un claro favorito que aspira a ganar su sexto título consecutivo: el Barça.

Roglic da un golpe de campeón en la Vuelta. El ciclista esloveno ataca a seis kilómetros de la cima de Moncalvillo, en la Rioja, para situarse líder de la carrera sin obtener respuesta de ningún rival a falta de dos etapas importantes para acabar la carrera.

Historia del tenis español. Y como no, tenía que ser en Roland Garros. Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi sumaron la primera medalla en unos Juegos Paralímpicos en tenis en silla de ruedas, tras un partido épico ante los franceses Houdet y Cattaneo que se decidió en el 'super tie break'.