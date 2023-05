Esta es la portada de SPORT, hoy miércoles 10 de mayo de 2023

"Empate a golazos" es el gran titular de nuestra portada de hoy Además, Busquets no seguirá en el Barça y el contundente comunicado de Jorge Messi

"Empate a golazos" es el gran titular de nuestra portada de hoy miércoles 10 de mayo de 2023. Vinicius adelantó al Madrid y De Bruyne igualó el duelo en un apasionante partido. La eliminatoria se decidirá en el Etihad Stadium el próximo miércoles.

Además, Busquets no seguirá en el Barça y lo anunciará en las próximas horas, y el contundente comunicado de Jorge Messi sobre el futuro de Leo: "No hay nada con ningún club. La decisión no se tomará hasta que termine la Liga con el PSG".