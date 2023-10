Esta es la portada SPORT de hoy, martes 10 de octubre de 2023

"¡ALARMA!", es el titular de la portada SPORT de hoy martes 10 de octubre Se confirman los peores presagios para Xavi: Koundé sufre un esguince en el tobillo y Lamine tiene afectado el psoas de la pierna izquierda

En nuestra portada SPORT de hoy, martes 10 de octubre de 2023, titulamos: "¡ALARMA!". Se confirman los peores presagios para Xavi: Kounde sufre un esguince en el tobillo y Lamine tiene afectado el psoas de la pierna izquierda. El técnico, sin columna vertebral: estas bajas se unen a las de Pedri, De Jong, Raphinha y Lewandowski.

Más en el Barça; El permiso de las obras del Spotify Camp Nou, al caer. Este debe dar paso a empezar a construir.

Se filtra la declaración de Jenni Hermoso, que desmiente a Rubiales. La jugadora ha sido clara: "No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa".

En el Sevilla, arranca el casting de entrenadores para sustituir a Mendilibar. También en LaLiga, nervios en el Real Madrid con la renovación de Vinicius. Todavía no se ha anunciado el acuerdo.