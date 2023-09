Esta es la portada SPORT de hoy, lunes 11 de septiembre

"¡Dimite" es el titular de nuestra portada SPORT de hoy lunes 11 de septiembre "Luis Rubiales renuncia al cargo de Presidente de la RFEF"

En nuestra portada SPORT de hoy lunes 11 de septiembre titulamos: "Dimite". Luis Rubiales renuncia al cargo de presidente de la RFEF. Lo ha anunciado mediante un comunicado a la Federación española, a la UEFA y una entrevista a un medio inglés.

"Me voy para no hacer daño a mi familia y al fútbol con esta campaña tan desproporcionada". Y no muestra arrepentimiento: "Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca".

A su vez, también os explicamos que el Camp Nou dará 346 millones al año. Si todo sale como está previsto, y también presupuestado, el nuevo Spotify Camp Nou estará completamente renovado y a pleno rendimiento a finales de la temporada 2025-26 que será, por cierto, la última del mandato de la Junta Directiva presidida por Joan Laporta.

En el Mundial de Baloncesto, destacamos la victoria de Alemania, que se impuso a Serbia en la final por 83-77. La Canadá de Jordi Fernández también se impuso a Estados Unidos y quedó tercera.

En Moto GP, Martín repite triunfo en Misano tras llevarse la carrera al sprint del sábado.