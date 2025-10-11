KINGS LEAGUE
Zidane se une a la Kings League de Gerard Piqué
El exjugador y exentrenador del Real Madrid se formará parte del ecosistema Kings League de la mano de The Universe League, un evento deportivo que promete reunir a grandes leyendas en Marsella
El domingo 7 de diciembre de 2025, el Orange Vélodrome de Marsella será escenario de “The Univers League”, un evento de gran envergadura organizado por Universe Football, la entidad fundada por Ryad Zidane (sobrino de Zinedine Zidane) y Naïl Ouaret, en colaboración con la Kings League, liderada por su fundador Gerard Piqué y su CEO Djamel Agaoua.
Entre espectáculo, fútbol y homenajes, “The Universe League” reunirá sobre el césped a leyendas de París, Marsella, Madrid y Barcelona, en un encuentro excepcional que mezclará deporte, emoción y entretenimiento.
Se trata de un evento singular que promete escribir un nuevo capítulo en la historia que une a los Zidane con su ciudad natal: Marsella.
LA KINGS LEAGUE PRESENTA EL FÚTBOL DE LA NUEVA GENERACIÓN
Además, este sábado 11 de octubre, la Kings League revelará más detalles sobre este evento excepcional.
El concepto revolucionario creado por Gerard Piqué, en asociación con Universe, tenderá un puente entre el pasado glorioso del fútbol y la nueva generación de oportunidades deportivas, aportando una contribución especial a esta jornada histórica en el Orange Vélodrome de Marsella.
