El 'zasca' de Agüero al resto de presidentes de la Kings Legue

"Yo no confío en nadie. A partir de ahora me van a chupar la pija", escribió el argentino El presidente de Kunisports mostró su disconformidad por los clausulazos

Sergio Agüero no pasa inadvertido en la Kings League. El presidente de Kunisports tuvo recientemente un episodio polémico al insultar al presidente de la UE Sants y normalmente no tiene pelos en la lengua para expresar sus opiniones.

También tuvo sus más y menos en el mercado de fichajes con respecto a los clausulazos cuando al no estar conforme con los precios de algunos jugadores, declaró que "entonces yo también tendré que hacer tratos por detrás".

El mercado generó una gran expectación y todos los presidentes esperaban ansiosos por conocer los precios de los jugadores de otros equipos. Pero los acuerdos previos entre presidentes para intercambiar jugadores fueron los que provocaron la airada reacción del Kun Agüero.

El argentino mostró su disconformidad con las prácticas de apalabrar un intercambio de jugadores y de esta forma adulterar la competición. Agüero patentizó su enfado y así se lo hizo saber a un Piqué que intentó tranquilizarlo.

"Me parece que las cláusulas de Jacobo y Feliu son clausulas fuera de mercado -ambos con un precio de un millón de euros- y me acabo de enterar de que hubo un contrato por detrás y eso no se puede hacer. Si no, yo también empiezo a hacer contratos para que el jugador no se vaya", dijo el exjugador del Barcelona.

E insistió a Pique: "Que pongan un millón es ridículo. Esto es un juego y hay que divertirse y entonces empezamos a hacer cosas extrañas y nos excedemos de los límites. Si hay algo cerrado por detrás, claramente...".

Una vez que Piqué calmó sus ánimos, el Kun pareció conmformarse: "Vale, intentaré hablar con un jugador y ofrecerle un trato por detrás", afirmó un Kun que poco a poco fue restándole importancia. "Voy a ver qué puedo ofrecerle: una cena con Messi, le voy a decir que va a jugar con Roberto Carlos, contigo...".

Pero el argentino, escamado, acabó diciendo en el grupo de whatss de la Kings League: "Yo no confío en nadie. A partir de ahora me van a chupar la pija".