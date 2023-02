XBuyer explica toda la polémica con Koko DC

El éxito de la Kings League transciende lo deportivo y no dejan de sucederse los piques En el último directo, XBuyer explica lo ocurrido

Si estás al tanto de la Kings League, sabrás que lo que comenzó siendo una competición muy sana, se ha transformado en una sucesión de piques, polémicas y enfrentamientos entre algunos de los integrantes. Lo último que ha ocurrido está relacionado con XBuyer y Koko DC: el equipo de XBuyer quería fichar a Koko DC, un futbolista y youtuber conocidísimo en España y que tiene más de 500.000 seguidores en TikTok.

Tras varios días de rumores incesantes, XBuyer ha explicado toda la polémica que rodea a Koko DC: "abiertamente le pido perdón por no estar más encima en el tema de la rodilla, y a lo mejor no comunicar las cosas como esperaba que se las comunicase, y ya. No quiero quedar como mentiroso en el caso de la lesión, porque es una realidad que estaba lesionado. Estuvo en el banquillo, Víctor le dijo de salir y él dijo que no estaba para jugar".

Además, XBuyer asegura que Koko DC le dijo en privado que en dos o tres semanas se replantearían qué hacer si se recuperaba. "Es que es muy complicado, es la primera jornada, no juega ni un minuto porque le duelen las dos rodillas, y entiendo su punto de vista como se debe entender el mío", zanja XBuyer.