Warner Music Brasil anuncia una alianza inédita con la Kings League para el lanzamiento del Himno Oficial de la Kings World Cup Nations 2026. Titulada “Lá Vem Golaço”, la canción llega a las plataformas digitales el 29 de diciembre y reúne a MC Hariel, MC Marks, Kris R y De La Rose en una colaboración que traduce la energía, la competitividad y la emoción de uno de los torneos más innovadores del deporte actual.

Producido por el sello, el himno fue creado para representar el espíritu de la Kings League: intensidad, superación, ritmo acelerado y una fuerte conexión con la cultura urbana y digital. Con beats potentes y versos que evocan conquista, actitud y espectáculo, la canción acompaña el clima de alta tensión de la competición y refuerza su carácter global. La participación de Kris R, una de las nuevas promesas del trap y reggaetón latino, y de De La Rose, cantante puertorriqueña con destacadas colaboraciones en la escena urbana, amplía el alcance internacional del tema.

“Con el lanzamiento del himno oficial, Warner Music refuerza su vínculo con grandes movimientos culturales y deportivos globales, ampliando el diálogo entre música, deporte y nuevas formas de consumo de entretenimiento”, afirma Leila Oliveira, presidenta de Warner Music Brasil.

Warner Music Brasil lanza el himno oficial de la Kings World Cup Nations 2026 / Kings League

Esta fuerza también se refleja en la letra, que presenta imágenes de garra, remontadas y celebración colectiva. Uno de los versos resume ese espíritu competitivo: “Ojos en la jugada, se viene el golazo / balón al poste, eso no define un campeonato / me hice más fuerte, el juego no se hizo más fácil / hay siete campeones, quiero mi lugar.” El estribillo refuerza una narrativa de superación y protagonismo, conectando directamente con la emoción de los partidos.

El lanzamiento contará además con un videoclip oficial que combina imágenes de la Kings League con escenas de los artistas en el estudio, reforzando la unión entre deporte, música y entretenimiento. El audiovisual se publicará en el canal de YouTube de Warner Music, en colaboración con el canal oficial de la Kings League.

La Kings World Cup Nations 2026 es el Mundial de la Kings League y se disputará en Brasil, reuniendo selecciones nacionales formadas por jugadores, creadores de contenido y exfutbolistas profesionales. El torneo comienza el 3 de enero y la gran final está programada para el 17 de enero, en Allianz Parque, consolidando a Brasil como sede de uno de los eventos más esperados del calendario deportivo.

En Brasil, la final será transmitida por CazéTV y XSPORTS. CazéTV es un canal deportivo con fuerte presencia digital, emitido principalmente en YouTube y también disponible como canal lineal en plataformas como Prime Video, Disney+, Samsung TV Plus y Sky+. XSPORTS es una cadena brasileña de televisión abierta lanzada en 2025, 100% dedicada al deporte, con programación 24 horas y transmisión digital gratuita.

Creada por el exfutbolista Gerard Piqué, la Kings League se destaca por su formato dinámico, reglas propias y una fuerte integración con el ecosistema digital, conquistando a una audiencia joven y altamente comprometida en todo el mundo.