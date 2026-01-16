Lo que no se vio: el miedo de Brasil a España, un repunte doloroso y la tormenta imparable en el Mundial de Naciones de la Kings League

Ambiente de cita grande el que se respiraba en el Trident Arena de Sao Paolo. Llegaba la hora decisiva con la disputa de las semifinales del Mundial de Naciones de la Kings League y el primer billete a la gran final se lo jugaban España y Chile en un partido que tenía atemorizada la torcida brasileña. Y les salió cara.

Confiados como pocos en que dejarían atrás a México en su partido de semis, a los aficionados que se desplazaron hasta el recinto solo les preocupaba que la selección española no lograra la victoria. Así te lo hacían saber todos esos brasileños que viven el fútbol con una emoción difícil de describir y que junta la pasión por el balón con las melodías infinitas que salen de sus tambores. Un espectáculo que se tiene que disfrutar.

España se fue del Mundial el pasado jueves, sí, pero la sensación es de que fueron los mejores en estas dos semanas de torneo en Brasil. Llegaban invictos al último duelo antes de la final practicando un juego que encaja con el formato y esto, los brasileños lo sabían. Sabían que ya les habían ganado en el partido inaugural y querían enterrar cualquier posibilidad de que esto volviera a suceder el próximo sábado 17 de enero en el Allianz Parque.

"ESTOY SORPRENDIDO"

Al acabar su partido, la estrella de la 'verdeamarela', Kelvin Oliveira, atendió a los medios de comunicación para hablar muy claro: "Estoy sorprendido porque el nivel ha subido mucho y los equipos favoritos han ido cayendo. Me alegro de que España haya perdido. Nos contenta y nos hace trabajar más duro aún". Su futbolista más determinante, reflejaba así el sentimiento que acompañó toda la jornada en Sao Paulo.

UN RUIDO ATRONADOR

Sin llegar a los niveles de cuando juega su selección, donde convierten el espacio en un 'infierno', lo cierto es que les hicieron saber a los jugadores de Narcís Barrera que jugaban también contra ellos. Es más, acabaron gritando "Chile, Chile" cuando acabó el encuentro, animando así a una selección que ha demostrado durante todo el torneo que tiene muchas opciones al título. Veremos si les complican la vida más de lo esperado.

UN REPUNTE DOLOROSO

Este Mundial ha vuelto a enganchar al público de la Kings en España. El formato, la emoción que este le da a los encuentros hasta el final, el nivel de las selecciones y el ambiente que genera la afición brasileña, junto con las retransmisiones de los magníficos casters del propio canal y sobre todo, también, de DjMaRiio, Spursito y Adri Contreras, ha provocado que las audiencias vuelvan a dispararse.

Brasil celebra la amarga despedida de España en el Mundial de Naciones de la Kings League / KINGS LEAGUE

En las semifinales ante Chile, el canal del streamer registró picos de espectadores que, a falta de confirmación oficial, volvían a rozar el notable. En redes, más de lo mismo. El contenido creado desde allí y el trabajo duro de su equipo a todos los niveles, está ayudando también, más de lo que venía haciendo ya, a que el universo Kings League vuelva a despegar. Un repunte doloroso por no poder ver los resultados en la final.

UNA TORMENTA IMPARABLE

En un día caluroso de verano en Sao Paulo en el que no paró de llover, incluso llegando a recibir alertas meteorológicas en el móvil, así es como se definiría a la selección brasileña ahora mismo. Son los actuales campeones, llegan con la confianza máxima de que esto no se les puede escapar y este sábado tendrán 40.000 gargantas animándolos para poner la segunda estrella en su escudo.