Solo vale ganar en la Final Four: La Kings League Spain busca nuevo campeón del split

Solo vale ganar. El sexto split de la Kings League Spain llega a su desenlace con la esperada Final Four. Este domingo 17 de mayo se disputarán las semifinales y la gran final en una jornada decisiva que coronará al nuevo campeón y otorgará una plaza para la próxima Kings World Cup Clubs.

Los cuartos de final de la Kings League Spain no decepcionaron a nadie. Después de tres enfrentamientos vibrantes, quedaron definidas las semifinales de la Final Four con la clasificación de La Capital CF, Rayo de Barcelona y Los Troncos FC, que se unieron a Ultimate Móstoles, ya clasificado directamente después de finalizar la fase regular en la primera posición.

La Kings League Spain se prepara para un domingo épico en el que se coronará al nuevo campeón del split, en una nueva demostración del espectáculo que ha convertido la competición en un fenómeno global. El fútbol y el entretenimiento volverán a encontrarse en una cita donde cada instante puede marcar la diferencia.

La primera semifinal de la Final Four entre La Capital CF y Rayo de Barcelona será mucho más que un simple duelo por un puesto en la gran final del sexto split. Además del primer billete para la final, gran parte de las opciones de clasificación para la próxima Kings World Cup Clubs también estarán en juego. El conjunto de Lamine Yamal logrará asegurar su presencia en el Mundial de clubes si consigue superar al Rayo de Barcelona y avanzar a la final. Por su parte, el equipo de Spursito está obligado a conquistar el split para hacerse con la última plaza disponible para la Kings World Cup Clubs.

La otra semifinal de la Final Four será un auténtico duelo de campeones entre Ultimate Móstoles y Los Troncos FC. Ambos equipos ya tienen asegurada su plaza en la próxima Kings World Cup Clubs, pero llegan con objetivos muy distintos. El conjunto de DjMariio buscará completar el bicampeonato tras una fase regular casi perfecta, mientras que los de Perxitaa, campeones de la Kings World Cup Clubs, sueñan con conquistar su primer título de split y tomarse la revancha ante los leones de Móstoles tras la final del pasado split.

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Pero eso no es todo. La Final Four también contará con con 'The Cage Showdown', una nueva competición en formato 2 vs 2 que enfrentará a parejas formadas por presidentes de la Kings League y creadores de contenido. Se trata de eliminatorias directas de 60 segundos, disputadas dentro de una jaula, donde cada gol y cada decisión del público pueden ser decisivos.