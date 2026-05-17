Los Troncos FC se corona campeón del sexto split de la Kings League

La Final Four de la Kings League Spain puso el punto final perfecto a un split cargado de espectáculo. Los Troncos FC se coronó consiguiendo su primer título de un split de la Kings League en una jornada memorable en el CUPRA Arena, que arrancó con la destacada actuación musical de La Pegatina en plena rueda de prensa.

No pudo ser para el Rayo de Barcelona. Pese a que el conjunto de Spursito hizo el mejor split de su historia, Los Troncos FC se impusieron con autoridad (4-9) en un partido prácticamente perfecto para firmar una goleada histórica. Con esta actuación, el conjunto botánico amplía su legado en el universo Kings League y conquista su ansiado primer título de split, reafirmándose como los vigentes campeones del mundo.

La maldición del campeón de la fase regular volvió a hacer de las suyas. Después de firmar un split prácticamente perfecto, Ultimate Móstoles cayó eliminado en semifinales ante Los Troncos FC (4-5) tras un duelo agónico que se acabó decidiendo en los últimos instantes del modo 'Matchball'. Ni siquiera el espectacular penalti presidente a lo ‘panenka’ de DjMaRiiO fue suficiente para evitar la derrota de La Mostoleta en su estreno en la Playoff Week del sexto split de la Kings League Spain.

Antes de disputar la gran final, el Rayo de Barcelona abrió la jornada firmando una de las actuaciones colectivas más destacadas de su temporada al imponerse con autoridad a La Capital CF de Lamine Yamal. Liderados por los dobletes de Abde Bakkali y Gerard Oliva, el conjunto de Spursito certificó su clasificación para la primera final de su historia en la Kings League. Sin embargo, fue el conjunto de Lamine Yamal quien se acabó llevando el último billete para la Kings World Cup Clubs.

Pero eso no fue todo. La Final Four de la Kings League Spain también contó con ‘The Cage Showdown’, una nueva competición en formato 2 vs 2 que enfrentó a parejas formadas por presidentes de la Kings League y creadores de contenido. Spursito y Jova, DjMaRiiO junto a su padre y Moha y Soha no pudieron evitar que Perxitaa y Sara Ismael se hicieran con la victoria y se colgaran el oro justo antes de la gran final de la Kings League Spain.

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La Kings League Spain cierra así una nuevo split marcado por el espectáculo, la emoción y un nuevo campeón, consolidándose como uno de los grandes referentes del entretenimiento deportivo.