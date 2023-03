Titos, el árbitro rebelde que dejó la Kings League: "No soy una marioneta..."

El colegiado denuncia el porqué de su ausencia en el Camp Nou: "Yo no soy la marioneta de nadie" "Me negué a que me piten el partido desde arriba. No hay hilos que me muevan", señaló

También hay voces discordantes en el negocio aparentemente maravilloso que es la Kings League Infojobs. Así, ha alzado la voz Titos, uno de los colegiados de la competición, y que no estuvo presente en la Final Four del domingo en el Spotify Camp Nou.

Titos se presentó en la competición como uno de los colegiados encargados de impartir justicia sobre el verde, si bien pronto se le comparó con Mateu Lahoz por una supuesta ansia de protagonismo, ya que le gustaba dialogar con jugadores y técnicos para explicar sus decisiones.Una polémica en un encuentro de Aniquiladores y el ya famoso grito "Titooos" de Gerard Romero le llevaron a la primera línea del mainstream de esta peculiar competición. Y a su ausencia en la Final Four del domingo.

Una baja que ha conllevado la dimisión del colegiado, quien abandona la Kings League pero dejando abierta la posibilidad de regresar a la liga en un futuro, tal y como repitió en la entrevista con Gerard Romero.En un comunicado de prensa, Titos señaló: "He sido muy afortunado de poder arbitrar en la Kings League InfoJobs. Gracias a mis compañeros del equipo de árbitros, a todos los presidentes, a los jugadores, a todos los aficionados y a todo el equipo que forma la familia de la Kings League".

Para explicar la situación, Titos ha querido continuar una de las bromas más reiteradas por parte de Ibai Llanos y el resto de presidentes durante toda la competición. Se trata del meme de la 'titella', traducible al castellano como "títere" o "marioneta". Lo primero de este nuevo comunicado es desmentir el hecho de que no avisó a la liga al respecto de su decisión.

"¿Por qué no me dieron la oportunidad de arbitrar en el Camp Nou? Principalmente porque no soy una titella de nadie, y me negué a que me piten el partido desde arriba [...] Lo que quieren es un mueble que lo dirijan desde arriba y no transmita nada", comenzaba Titos.

Por último, Titos ha resaltado que todavía tiene mucho que decir: "No hay hilos que me muevan y nunca los ha habido. Ya no tengo censura para hablar con los medios de comunicación. Próximamente diré toda la verdad de lo que me ha ocurrido y responderé todas vuestras preguntas".