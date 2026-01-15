¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa

Saltaba la sorpresa este pasado lunes con el anuncio del despido de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y el rápido comunicado sobre su sustituto, Álvaro Arbeloa. El que era entrenador del Real Madrid Castilla, tomaba así el mando de un conjunto blanco que venía de perder el clásico en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona.

Su primera misión era superar al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, pero el debut no podría haber sido más amargo, ya que un tanto de Betancor en el 94 les dejaba sin otra opción a título. El segundo en cuatro días. Otro batacazo sonado en la competición copera que Gerard Piqué, no ha pasado por alto.

El exfutbolista azulgrana, que ya tuvo el conocido cruce de palabras con el ahora técnico blanco, mandó un mensaje al grupo de Whatsapp de presidentes de la Kings League justo después de que España consiguiera el pase a semifinales del Mundial de Naciones de la competición en Brasil.

Así lo desveló Spursito, que estaba narrando el partido en directo junto a DjMaRiio y Adri Contreras. En un momento de euforia máxima tras la victoria del combinado nacional Español ante Estados Unidos por 9-3, soltó: "Buen debut 3-2 acaba de poner Gerard Piqué Bernabeu".

"¡Que salga en todos los medios nacionales e internacionales!", gritaba, añadiendo entre risas: "Piqué se acaba de 'reír' de Álvaro Arbeloa", mientras DjMaRiio, reconocido seguidor del Real Madrid contestaba: "Piqué es un muerto...", para acabar con un: "Es increíble".

Sin tener constancia de otro mensaje, destacar que el presidente de la Kings League no ha reaccionado públicamente a la eliminación del Real Madrid. Lo compartió en un grupo privado, pero su mensaje no tardó nada en salir a la luz.