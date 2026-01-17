La surrealista situación del Palmeiras de Vitor Roque: "Evidentemente, no estamos contentos"

La gran final del Mundial de Naciones de la Kings League reúne este sábado 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo a la torcida brasileña. Todos unidos para alentar a Brasil contra Chile en lo que se prevé, una fiesta para el fútbol brasileño. Son los actuales campeones y quieren repetir. Pero este evento esconde un trasfondo muy sorprendente.

Y es que lo más surrealista de todo es que, tan solo media hora más tarde del inicio de la final, el Palmeiras disputa su encuentro de la tercera jornada del campeonato Paulista ante el Mirassol... ¡Como local!, en otro estadio del estado de Sao Paulo. Que se dice pronto, pero el Arena Crefisa Barueri, campo elegido para este partido, se encuentra a prácticamente 30 quilómetros del Allianz Arena. Además, este solo puede albergar a algo más de 30 mil espectactadores, diez menos que el Allianz. Y, como nos explican, raramente se llena.

La versión oficial de que esto suceda es que con el cambio de año e inicio de temporada con la disputa del campeonato Paulista, el Allianz Parque, hogar del Palmeiras, está cambiando el césped. Por las condiciones climáticas de Sao Paulo, este usa un césped sintético, al igual que otros cuatro equipos de la Serie A brasileña, que todavía no está listo.

Pero, por lo que ha podido saber SPORT, esta es una práctica habitual en el Palmeiras, priorizando así la comercialización de su estadio a disputar sus partidos en casa ante su afición. Como nos cuentan, suele pasar mucho con conciertos. Una situación que evidentemente no gusta a sus aficionados, que se tienen que desplazar hasta el otro estadio que, como nos cuentan, no tiene un acceso fácil vía transporte público.

"Evidentemente, no estamos muy contentos. El otro estadio está lejos y es complicado llegar hasta allí. Además, cuando el Palmeiras juega en el Allianz Arena siempre está lleno, en cambio, el otro cuesta muchísimo de llenar y la atmosfera es muy diferente".

Sobre esto, nos contaban también un partido muy recordado para la afición del Palmeiras: "En 2019, caímos en cuartos de la Libertadores ante el Gremio por no jugar en nuestro campo. Ganamos en su estadio y en la vuelta, nos derrotaron y nos eliminron". En ese entonces, el partido se diputó en Pacaembu, que fue demolido y actualmente se llama Libre Arena.