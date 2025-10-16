La surrealista anécdota de Piqué y Marcelo con Mateu Lahoz: "Si ya somos íntimos, luego vas y amarilla"

Marcelo y Plex, que se estrenarán este fin de semana en la Kings League con Skull FC, fueron los protagonistas, junto a Gerard Piqué, del vídeo compartido por el creador de contenido. En él, además de charlar largo y tendido, con varias 'broncas', sobre la rivalidad Barça-Madrid, también contaron anécdotas de esos clásicos que engancharon al mundo del fútbol.

Les costó llegar a un punto de acuerdo en la mayoría de debates. El exazulgrana se quejó del trato arbitral recibido siempre por el Madrid con insistencia, algo que el exjugador blanco no compartió. Esa fue la tónica general, hasta que tocaron un tema que les unió por completo y desató la incredulidad de Plex: "No me lo creo", llegó a expresar tras escuchar las anécdotas sobre el trato de ambos con el exárbitro español Mateu Lahoz.

Piqué arrancó contando una de las situaciones surrealistas vividas con él: "Mateu Lahoz se hace el amigo. Te viene Cristiano encarando en uno contra uno, te viene y te pregunta: 'Que tal tu hermano'", a lo que Marcelo, mirando a Plex, confirmó: "Tu no te lo crees, pero a mi me pregunta sobre mi hijo".

Ambos estuvieron de acuerdo en que "Se hacía el amigo, pero luego quieres hablar con él, pasa de tí y te vas con amarilla", lo que Gerard complementó con un dardo directo al estamento arbitral: "Yo es que los catalogo igual, todo son del Real Madrid".

Marcelo y Piqué, abrazándose tras un clásico / VALENTÍ ENRICH

Continuando con el tema, Marcelo complementó la conversación con otro sorprendente encuentro con el colegiado: "Yo pensaba, mi hijo tiene dos años. Luego vas y amarilla y yo pensando, si ya somos intímos que me acaba de preguntar".

Para acabar con el debate sobre las decisiones arbitrales, ambos coincidieron también, con otra pullita final de Piqué, que: "Hay muchas decisiones que la gente no le da mucha importancia, 'faltitas', saques de banda, córners que van condicionando el partido y allí siempre el Madrid juega arriba y les van para ellos".

"Sacas tema de los árbitros y es espectacular, tienes vídeos para horas", remarcaron. Lo cierto es que este tema dio para muchísimo y el vídeo salió repleto de frases, situaciones y anécdotas sobre decisiones arbitrales que no acababan de convencer ni al azulgrana ni al madridista.