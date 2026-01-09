Del sufrimiento de Neymar y Kaka al acierto de Piqué en el Mundial de la Kings League

El pasado jueves se vivió en Sao Paulo uno de los partidos más agónicos que se recuerdan en la Kings League. La competición creada por Gerard Piqué desde un inicio prometía esto. Partidos que no tuvieran ganador hasta el último minuto, goles dobles, cartas, un dado, penaltis presidentes y muchos condicionantes que ayudaban a decantar la balanza para uno u otro equipo. Y este jueves se unieron todos los factores en el espectacular Brasil - Qatar de fase de grupos del Mundial de Naciones.

La anfitriona, vigente campeona y favorita, se jugaba la vida ante una de las revelaciones, la Qatar dirigida por Àlex Solduga, tras haber perdido en el primer partido ante España. Solo les valía la victoria y esta, no llegó hasta el minuto 11 de 'añadido' después de lucharlo con uñas y dientes en el Trident Arena al remontar un 6-2 (6-7).

Pero que nadie piense que el partido se alargó 'hasta que Brasil marcara'. No, lo que sucedió y lo vibrante que se puso el encuentro fue gracias a un formato que hizo sufrir muchísimo a Neymar y Kaka: "Me hace revivir muchos momentos del fútbol tradicional", afirmaba el Balón de Oro en 2007, que a su vez, también ayudó a los suyos anotando su "emocionante" penalti presidente.

UN ACIERTO MAYÚSCULO

Una vez finalizado el tiempo reglamentario, el equipo que va por delante en el marcador solo necesita un gol más para certificar su victoria y cerrar así el partido en un final en el que primero, juegan 4 contra 4 más portero. Una situación que va dejando jugadores fuera a cada minuto que pasa hasta, si el encuentro así lo requiere, quedar dos jugadores atacando por un lado vs un defensa y guardameta del otro.

Y así fue como se decidió este apasionante encuentro que llegaba con Brasil desesperada y un 6-4 que remontar. La presión pudo con Qatar, que pese a completar un espectacular enfrentamiento y dejar contra las cuerdas a la máxima favorita, no supo darle el golpe final que les habría permitido hacer historia en el campeonato.

EL SUFRIMIENTO DE NEYMAR Y KAKA

El crack del Santos no se quiso perder este enfrentamiento clave para la 'Verde-amarela' y se presenció en el estadio para comentar todo el encuentro desde la cabina. Muy implicado en el proyecto desde el inicio, presidiendo Furia FC en la competición brasileña, también mostró su apoyo a la selección en este Mundial de Naciones.

Y lo vivió como el que más, sufriendo con cada acción cuando el resultado no acompañaba, dando indicaciones en el último gol y celebrando con Kaka y los suyos con el triunfo final. Aplausos, reconocimientos y otra demostración de como vive la Kings League.

TODO POR DECIDIR

Ahora, a Brasil le quedará superar a la combativa Perú si quiere estar en la siguiente fase y aspirar a llegar a la gran final del día 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo. A su vez, España buscará hacer lo propio ante Qatar, quienes ya han demostrado que son un rival durísimo. Máxima emoción en este cierre de la fase de grupos del Mundial de Naciones de la Kings League.