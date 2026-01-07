Spursito, cauto con el Mundial: “La favorita sigue siendo Brasil”

La selección española de la Kings League sigue intratable en el Mundial del Universo de los Reyes, la Kings World Cup Nations que se está disputando este mes de enero en Sao Paulo, Brasil. El equipo de Narcís Barrera se impuso con dominio y contundencia a Perú (8-5) y sigue, por ahora, intratable.

Pese a las dos victorias de peso, la primera ante la anfitriona y la actual campeona, Brasil, La Roja no quiere ilusionarse. “La favorita para este Mundial sigue siendo Brasil, porque al final estamos aquí. Les salió un primer partido malo, pero vienen de ganar el Mundial”, decía Spursito a SPORT tras el partido ante Perú. “Está claro que esto es un chute gordo para España, sobre todo el partido contra Brasil, pero este obviamente también porque son los partidos que luego hay que ganar”.

Tras ya cuatro partidos de competición, el ‘streamer’ comentó que le había sorprendido las actuaciones de “Roc Bancells como lo hizo el otro día con Estados Unidos, y como selección me sorprendió mucho Arbia Saudí; ganarle a México es difícil”.

Ante los peruanos, Spursito fue el encargado de marcar el penalti presidente, y DjMariio lo hizo también ante Brasil. “Está Adri (Contreras) que también tiene que chutar alguno. Creo que lo bonito es que intentemos chutar un penalti cada uno y luego Mario es el capitán de los presis y tiene que decidir él”, comentaba.

Finalmente, Spursito afirmó que “el Barça” es “siempre” el favorito para ganar la Supercopa de España de fútbol tradicional que se disputa estos días en Arabia Saudí.

Kaká hará historia en la Kings League

Durante el encuentro se produjo además un anuncio histórico para la competición: Ricardo Kaká, Balón de Oro y leyenda del fútbol mundial, será el encargado de lanzar el Penalti Presidente en el próximo partido de Brasil ante Catar, del grupo de España.

Kaká se convertirá así en el primer Balón de Oro en ejecutar un penalti presidente en la historia de la Kings League, un hito que añade aún más expectación al encuentro.