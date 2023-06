El sorprendente rechazo de Belén Esteban a la Kings League: "Lo siento, yo soy más de Shakira"

La de Paracuellos recibió una oferta de la Kings League 'Sálvame' ha llegado a su final, y la 'princesa del pueblo' está buscando alternativas

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. El formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco, y los colaboradores deben buscarse otro trabajo.

Para Belén Esteban no ha sido nada difícil, y es que la de Paracuellos tiene su propia empresa de alimentos llamada los 'Sabores de la Esteban'. No solamente eso, y es que hace una semana se conoció que la 'princesa del pueblo' ha fichado para ser la imagen principal del Team Heretics, del que TheGrefg es presidente.

No es la primera vez que se relaciona a Esteban con un proyecto enlazado al streaming, y es que presentó la camiseta de Jijantes en el segundo split de la Kings League: "El otro día conocí a Gerard Romero. Me pidió si me podía poner una camiseta. Yo me pongo la camiseta, me tiré la foto ahí y pum", comentó la colaboradora en el podcast 'Club 113'.

Además, Belén Esteban comentó que estaba recibiendo ofertas en plataformas muy importantes: "Os voy a contar una cosa que no sabe nadie, os lo voy a contar". Al explicar cómo surgió lo de la camiseta con Gerard Romero, añadió que "Gerard se lo mandó a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol".

Y su contestación, entre risas, fue épica: "A ver, yo lo siento, yo soy más de Shakira, las cosas como son. O quiere que vaya para cagarse en mi p*** madre directamente".