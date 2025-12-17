Ronaldo Nazário: "En la Kings League no tengo la presión que tenía en clubes como el Valladolid o el Cruzeiro"

El Mundial de la Kings League aterriza en Brasil este próximo mes de enero. La ciudad de São Paulo acoge a más de 20 países en la Kings World Cup Nations del 3 al 17 de enero de 2026, la segunda cita mundialista de la competición de los reyes creada por Gerard Piqué.

En este torneo está muy involucrado Ronaldo Nazário, presidente de esta Kings World Cup Nations, representando a un país con gran tradición futbolística y también al vigente campeón.

Este martes, el propio R9, junto con Kaká, presidente de la liga brasileña y Gerard Piqué, presidente global, presentaron el torneo en una rueda de prensa en la que estuvo presente SPORT.

"Hay varios atractivos para involucrarme en este proyecto. El primero, por mi amistad con Piqué desde hace años. Y siempre he tenido la voluntad de unirme en los proyectos", decía Ronaldo en una de sus intervenciones. "En la Kings League no tengo la presión que tenía en los clubes (como el Real Valladolid o el Cruzeiro) y esto está haciendo mucha diferencia en mi involucración en el proyecto. Y también me permite estar conectado con la nueva generación; forma parte de mi imagen seguir vinculado a los jóvenes que consumen fútbol en todo el mundo. La Kings League no va a competir con el fútbol: va a sumar una nueva cultura dentro del deporte".

En el evento también estuvieron los jugadores brasileños Lipão (mejor jugador de esta temporada en Brasil) y Kelvin Oliveira, referencia 'Canarinha' y MVP del pasado Mundial.

"El fútbol brasileño ya es apasionado por el fútbol. Y el formato de la Kings League, seamos sinceros, es mucho más divertido que el fútbol tradicional que todos amamoss. Es un formato de entretenimiento y es un complemento para el fútbol profesional y ayuda a promocionar el deporte", añadía Nazário.

Finalmente, la leyenda brasileña que jugó en equipos como FC Barcelona, Real Madrid o Inter de Milán, afirmó que se llevaría a jugadores como Rodygo, Vinicius o Raphinha para jugar en el formato Kings: "Me llevaría a los tres a la Kings League. Sería espectacular tenerlos. Son tres fenómenos y seguramente ya contaremos con ellos para el mundial de FIFA. Sería un sueño verles jugarlos en fútbol 7. Son jugadores espectaculares con talento, velocidad, físico... sería espectacular".

En el primer partido, Brasil se enfrenta a España, un encuentro que será una final anticipada y un duelo que ya genera una gran rivalidad en la Kings League. Antes, el primer partido del torneo enfrentará a dos potencias históricas: Italia y Francia.

"La selección brasileña está extremadamente bien preparada y en nuestro país el apoyo es incondicional. Todo tiene que salir perfecto. Cuando la gente ve el producto final no imagina el trabajo que hay detrás: logística, transporte, alojamiento, reunir a todas estas estrellas de todo el mundo… requiere una organización impecable. Piqué, que es un genio de este formato, quiero felicitarte y decir que estoy muy feliz de formar parte de esta familia", agregó Ronaldo.

La final para conocer el ganador de la Kings World Cup Nations será el 17 de enero en el Allianz Parque de São Paulo, casa de Palmeiras y un estadio con capacidad para más de 40.000 espectadores, que ya acogió un lleno total en la final de la Kings League Brasil a principios de este año.