¡Revolución en la Kings League para la nueva temporada!

La Kings League evoluciona... y cambia. Muchos han sido los rumores que han sobrevolado la liga de los reyes este verano con varios anuncios que han sorprendido al público. Aniquiladores se marcha a la Kings League Américas junto con Kunisports (al que sustituye La Capital CF, el equipo de Lamine Yamal), múltiples jugadores se van de la Kings League para volver al fútbol 11 (algunos a Ronin FC, el nuevo equipo de Ibai Llanos en 4a Catalana), y varios movimientos en los despachos.

Ahora, ha sido la propia liga la que ha comunicado varios cambios en la Kings que ayudan a explicar algunos de estos movimentos.

"La Kings League no volverá a ser lo que era tras los nuevos cambios en el sistema de plantillas", dice la liga en un vídeo compartido en redes sociales. "Todos los equipos van a empezar de cero, sin draft ni millones virtuales. Los presidentes van a tener que fichar ellos mismos a los 12 jugadores que van a componer sus plantillas con libertad absoluta y sin distinción alguna entre jugadores de Draft y Wildcards".

Con este nuevo sistema, la liga acaba con el mercado que conocemos hasta ahora y el draft, y proporcionará un presupuesto igualitario a todos los equipos. "Con ese dinero, los equipos pagarán los salarios de los juagdroes como consideren. Y está habiendo mucho movimiento porque los equipos tienen hasta finales de septiembre para cerrar sus plantillas. Éstas podrán ser presentadas desde hoy y hasta octubre como fecha límite".

Entre otros cambios que se rumorean que podrían ser oficiales en los próximos días está asociada la exclusividad. A partir de esta temporada, los jugadores ya no tienen exclusividad para jugar en la Kings League, lo que significa que pueden tener ficha federativa con otros equipos, y los rumores apuntan a que las jornadas de la liga de Gerard Piqué podrían pasar ahora a ser los lunes, facilitando así no coincidir con las competiciones de fin de semana.

Así, Ibai Llanos, que ya ha fichado a varias estrallas de la Kings League para su equipo de Rubí, podría combinar ambas ligas, así como otros jugadores que ya han empezado pretemporadas con equipos de fútbol once. Unos cambios que revolucionan la Kings League para la próxima temporada.