La reivindicación de Javi Espinosa tras el estreno de Ultimate Móstoles en el Mundial: "Hay que darle valor a la Kings League"

Ultimate Móstoles comenzó con paso firme su participación en el Mundial de Clubes de la Kings League. El conjunto español se impuso por 6-3 a Aniquiladores en la jornada inaugural y confirmó desde el primer encuentro que quiere ser uno de los equipos protagonistas del torneo.

Después del partido, Javi Espinosa valoró positivamente la actuación de los suyos y destacó la capacidad de Ultimate Móstoles para controlar el encuentro: "Es lo típico en nosotros. Somos un equipo que juega muy bien en formato Kings y que mantiene muy altos todos los registros de la competición. Hemos controlado el partido de principio a fin, que es lo que nos gusta", explicó.

Pese al convincente debut, Espinosa evitó colocar a su equipo como principal favorito para conquistar el título mundial. El jugador pidió prudencia y recordó la enorme calidad de los participantes: "Eso lo marcará el día a día. Todavía falta mucho y hay grandísimos equipos. Han venido los mejores equipos del mundo de la Kings. Tenemos que ir paso a paso".

Imagen de partido de Javi Espinosa en el debut de Ultimate Móstoles en el Mundial de la Kings League / Kings League

El futbolista tampoco considera que exista una gran diferencia entre los representantes españoles y los procedentes de la Kings League Américas: "El nivel es muy alto y la competición está muy igualada. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia", señaló tras superar a Aniquiladores.

"Troncos siguen siendo candidatos a ganar"

Espinosa también se refirió a la sorprendente derrota de Los Troncos en su estreno: "Es un poco más extraño su resultado porque era, y sigue siendo, uno de los candidatos a ganar. Pero tanto en Américas como en las demás hay muchísimo nivel. Si te relajas, te puede ganar cualquiera", advirtió.

Revindicativo con la Kings League en España

Por último, el jugador de Ultimate Móstoles analizó la expansión internacional de la Kings League y dejó una reflexión crítica sobre la evolución de la competición en España: "Me sabe mal decirlo, pero fuera de España la veo bastante más atractiva. Aquí se ha dejado ir un poco", afirmó.

Espinosa espera que los presidentes y los aficionados vuelvan a recuperar el entusiasmo por un formato que considera cada vez más competitivo: "Ojalá los presis y la gente recuperen la ilusión, porque es un formato muy divertido y entretenido. Ahora mismo hay mucho nivel y mucha profesionalización, y hay que darle valor. Fuera de España la gente lo vive muchísimo. Estuve en la MENA y fue una experiencia increíble. Ojalá siga así durante mucho tiempo", concluyó.