La reacción de Piqué y Casillas a la lista de España para el Mundial: "Impacta muchísimo"

Siempre que se juntan Gerard Piqué e Iker Casillas para hacer contenido, da que hablar. Y en esta ocasión no fue para menos. Comentando uno de los temas de la semana en un vídeo compartido por la Kings League, los excampeones del mundo con la selección española en 2010 se sentaron para valorar la lista de Luis de la Fuente para esta próxima cita mundialista. Analizando demarcación por demarcación, son varias las cosas que les llamaron la atención.

"Iker, yo te pregunto y tú respondes, ¿Qué te parece?", arrancó el exazulgrana. "Empezamos por la portería: Unai Simón, David Raya y Joan Garcia, ¿Te parece bien?" "Sí, yo creo que el puesto de portero es el que más cubierto estaba ya. Una pena que no vayan los que han estado convocados las últimas veces", para acabar apuntando que: "Estoy de acuerdo con Luis. Los tres que van me parecen bien, pero si hubiera cambiado a alguno también".

Unai Simón junto a Joan Garcia en el partido disputado por España nate Egipto en Cornellà / Valentí Enrich

¿Debate Joan Garcia?

¿Te ha sorprendido lo de Joan Garcia?, siguió preguntando Piqué. "No, ha hecho una buena temporada. Me parece lógico que vaya". Había mucho rumor si iba a ir o no", insistió Gerard. Pero Iker lo tenía claro: Se lo merece. Decían que podía ser un problema para el seleccionador, pero no, me parece que está bien".

Empieza el 'debate'

Al llegar a la zona defensiva, Piqué ya arrancó apuntando que las dudas eran Huijsen y Le Normand. Les pareció bien de nuevo la selección, pero el presidente de la Kings League le tiró la gran pregunta. "Sí que es verdad que si no va Huijsen no hay ningún jugador del Real Madrid, ¿Qué opinas?".

"Eso es lo que te iba a decir. Después de analizar la lista en general me parece, para mí como madridista, un poco triste que no haya ningún jugador del Real Madrid. Es la primera vez en la historia. Sí, sí, es duro. Para mí lo es. Yo que soy de la cantera, español, de la selección y he jugado en el Real Madrid me fastidia que no haya jugadores del Madrid en la lista. Que no haya ninguno así, me fastidia".

Infografía con la lista de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial , con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) y las novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona). 25 MAYO 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;FUTBOL;DEPORTE Europa Press 25/05/2026. Europa Press; / Europa Press / Europa Press

"¿Fastidia más que haya 8 del Barça?"

Su buena relación les permite este constante 'pique' Madrid - Barça, algo que Gerard aprovechó de nuevo para meter el dedo en la llaga: "Y que del Barça haya 8 aún fastidia más...". Una afirmación que rechazó el exguardameta, para a continuación, explicar la situación actual del club azulgrana y la selección.

"No, no fastidia, lo que todo tiene un proceso, querido. Para que haya 8 del Barcelona ha tenido que haber una gran crisis para apostar por los chicos de la cantera. Luego está que valgan o no, y estos valen, pero para eso tienes que haber apostado por ellos y darle una continuidad". "Toda la razón y La Masia ha vuelto a demostrar que si inviertes, los resultados acaban saliendo", redondeó Piqué.

Luis de la Fuente, seleccionador de España durante la presentación de la lista de convocados para el Mundial / EFE

Alguna sorpresa en la lista

Sobre la elección de los centrocampistas, Gerard lo valoró así "La baja de Fermín, jodida, por lo demás, esperable. Mucha calidad, con Pedri, Rodri, Fabián, Gavi". Casillas, sin embargo, apuntó que: "Rodri quizás el que ha estado más lesionado, pero es que me parece que es un jugadorazo".

"Adelante había la duda con Espí que lo ha acabado reventando al final de temporada con el Levante. Borja Iglesias otra vez después de hacer unos años en los que no iba ha vuelto. Bien merecido", apuntó Piqué sobre 'El Panda', además de señalar el nombre Víctor Muñoz, quien empezó a ir hace poco: "Es una bala este tío".

"Impacta muchísimo"

Ya para cerrar ambos apuntaron que: "En general la lista está bien, mucha coherencia", aunque Iker quiso remarcar que "Me llama mucho la atención que no haya ninguno del Real Madrid". "Impacta muchísimo", remató Piqué.