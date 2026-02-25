La reacción de Casillas a la pancarta de Piqué en la que se burla de Arbeloa: "Hay que ser..."

Este miércoles Madrid se ha levantado revolucionado. En la previa de una importantísima noche de Champions en la que el Real Madrid se jugará el pase a los octavos de final, ante el Benfica y en el Bernabéu, sin su máxima estrella, Mbappé, el protagonismo en las primeras horas de la mañana ha escapado del fútbol tradicional.

Y es que la ciudad se ha levantado con una gigantesca pancarta desplegada en plena Gran Vía de Madrid en la que se promocionaba la nueva temporada de la Kings League, que arrancará este próximo domingo 1 de marzo, con un mensaje directo en forma de burla sobre el actual entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

En una campaña de marketing bestial protagonizada por la organización que lidera Gerard Piqué, se ha usado su famosísima frase del "conocido", para promocionar esta nueva campaña en la que los clubes del formato vuelven a ser los protagonistas.

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos. La Kings vuelve el 1 de marzo", dice el texto impreso en tamaño gigante. En un momento clave en el que el exfutbolista blanco ha asumido el rol de técnico del primer equipo, Piqué ha aprovechado la ocasión para desplegar una pancarta que no ha dejado a nadie indiferente y que ya acumula varias reacciones. Y las que quedan.

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos", la pancarta de la Kings League en Madrid / Kings League

La reacción de Iker Casillas

El pasado lunes, desde la Kings League también recuperaron uno de los formatos que les había funcionado tan bien en el inicio del proyecto, los programas previos. Y no defraudó. Buscando esta promoción de la nueva campaña que han culminado con esta acción en calle a lo bestia, previamente ya dejaron entrever lo que se estaba cocinando en Madrid.

En un distendido cara a cara entre Gerard Piqué e Iker Casillas, implicado en el proyecto de su excompañero desde el principio presidiendo el equipo de 1K, el excentral azulgrana ya aprovechó el momento para compartirle el contenido de la pancarta, que para aquel entonces era totalmente confidencial.

Entre sorpresas y algún que otro 'pique', Gerard consiguió lo que buscaba. La reacción de Iker fue una mezcla entre un total asombro, risas, cara de incredulidad y un "como te gusta enredar, hay que ser...".

El azulgrana ya le explicaba de antemano que no era algo preparado. Fue espontáneo en un acto de no poder aguantar compartir con el también excompañero de Arbeloa lo que estaban preparando. "Te lo juro que me lo han pasado hoy para aprobarla, y lo he hecho, pero no tenía ni idea", le comentaba.

Apuntar que Casillas y Piqué, siempre que han participado en programas de este estilo lo han hecho en un tono muy de amigos en el que se mezcla su gran rivalidad Barça-Madrid y ahora también, relación presidente de la liga con presidente de club, con un gran sentido del humor entre ambos.