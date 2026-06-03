Queens League Spain: calendario, dónde y cuándo ver la fase final de la competición de fútbol femenino

La Queens League Spain arranca una nueva edición marcada por la incorporación de nuevos nombres al proyecto. La competición femenina suma nuevas presidentas y estrena un formato más dinámico que refuerza el espectáculo y la emoción en cada jornada. Tres años después de su lanzamiento, la liga se ha consolidado como uno de los formatos deportivos con mayor impacto digital en España, convirtiendo cada partido en una conversación que trasciende el terreno de juego y se vuelve viral.

Más espectáculo, más rivalidad, más conversación

La Fase final del 3 al 7 de junio definirá la nueva campeona en un formato pensado para potenciar la rivalidad, la narrativa y la experiencia en directo.

Tres años después de su lanzamiento, la Queens League Spain se ha consolidado como uno de los formatos deportivos con mayor impacto digital en España, convirtiendo cada partido en una conversación que trasciende el terreno de juego y se vuelve viral entre millones de aficionados.

La competición se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de Kings League en YouTube y Twitch, así como también desde el perfil oficial de Queens League en TikTok.

Además, el evento también estará disponible en directo en los canales de todas las presidentas.

Nuevas jugadoras y nuevas camisetas

La novedosa competición dio comienzo con la Queens League Kickoff Night el pasado 19 de mayo. Los 16 equipos completaron sus plantillas con su última elección tras una intensa jornada de pruebas individuales y grupales en los 'Lives Tryouts'. Gran parte de la atención estuvo centrada en las cuatro jugadoras italianas del Napoli Women, que no decepcionaron y deslumbraron al CUPRA Arena con su talento y calidad sobre el césped.

Además, también hubo espacio para la moda con el esperado ‘reveal’ de las nuevas camisetas de los equipos. Una vez definidas las últimas jugadoras de cada plantilla, se presentaron oficialmente las equipaciones que vestirán todos los equipos durante la fase final.

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Se juega para reinar. El CUPRA Arena ya se prepara para una semana repleta de emoción, espectáculo y buen fútbol con un nuevo formato que promete llevar la competición a otro nivel. Todo está listo para que las mejores jugadoras vuelvan a luchar por la corona. Que ruede el balón.