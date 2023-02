Todo lo que se sabe sobre la Queens League de Piqué

Después de la popularidad y el 'boom' que ha dejado la Kings League de Piqué, se lanzará la versión femenina de la competición La Queens League, que arrancará en mayo, está revolucionando las redes y ya empieza a tener nombres propios importantes

Gerard Piqué sigue revolucionando el mundo del fútbol y de las nuevas plataformas con sus ideas. Primeramente lo hizo con la Kings League, una competición que está rompiendo récords de audiencia en su primer mes 'de vida': 238 millones de visualizaciones. Y ahora, con la versión femenina del campeonato, la Queens League, que tendrá exactamente las mismas condiciones. Arrancará el 6 de mayo, un mes después de la 'final four' masculina, con duración hasta finales de julio.

El pasado 27 de diciembre, el mismo día del 'draft' de la Kings League, se anunció públicamente que se abrían las plazas para la versión femenina. Desde entonces, cuatro streamers -todos ellos actuales presidentes- han mostrado su afán de participar en la Queens: los Porcinos FC, de Ibai Llanos; Jijantes FC, de Gerard Romero; Pío FC, de Rivers; y Ultimate Móstoles, de DJ Mario. No se ha concretado el número de equipos que tendrá la competición, pero si sigue los mismos pasos que la masculina, contaría con 12.

El primero en ponerse en marcha ha sido Ibai. El pasado lunes 6, el famoso 'caster' español publicó en su cuenta de Twitter una propuesta abierta para aquellas jugadoras que quisiesen formar parte de Porcinas FC. Entre las miles y miles de respuestas al tuit, destacaron Priscila García, exfutbolista con pasado en Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis y Madrid CFF; 'Willy' Romero, también retirada y con una amplia trayectoria en clubes como Real Betis, Ajax o Barça; y Olga García, futbolista en activo que milita en el DUX Logroño de la Reto Iberdrola femenina.

Voy a tener mi propio equipo de fútbol femenino. Si alguna jugadora o ex jugadora se quiere unir al proyecto de Porcinas FC y reventar la liga con el mejor equipo que me avise.



Entrenador o entrenadora que se quiera unir al proyecto también me ayudaría.