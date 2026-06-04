La Queens League Next Level arranca con golazos de Pedroche y de una campeona del mundo

¡La primera jornada de la Queens League Next Level empezó por todo lo alto! Un encuentro inaugural que quedará para el recuerdo de todos los aficionados gracias al tremendo golazo de penalti que ha anotado Gemita. La "Porcineta" arrolló al equipo de Uxua y Lia, que se la jugarán en la segunda jornada por seguir vivas en la competición.

Sin duda, uno de los partidos más "balanceados" de la jornada fue el debut de Abril Cols y Andrea Garte frente a Saiyans FC... Igualdad máxima que se resolvió en una emocionante tanda de penaltis a favor de las jugadoras de Totakeki y TheGrefg. Pese al tremendo golazo de Antonela, las nuevas presis no pudieron debutar en esta fase final con victoria

Por su parte, ¡el Rayo va como un tiro! Hace unas semanas estuvieron a punto de ganar la Kings League Spain y clasificarse para el mundial... y ayer presentaron al mundo su candidatura para ganar el primer título de su historia. Victoria arrolladora que dejó sin opciones a Celia Reina y Cristóbal.

Debut dulce para la jugadora del FC Barcelona, Vicky López, y para Cristina Pedroche. Tras empezar perdiendo en los primeros minutos del encuentro, Pedroche enviaba el balón al fondo de la red tras un penalti antológico que las metía de lleno en la lucha por la victoria. Tras una batalla dura contra Las Troncas FC, la dupla de oro está un pasito más cerca de la deseada final.

El equipo de Mar Lucas llegaba con la esperanza de poder hacer frente a las todopoderosas Pilares... pero una intratable Luci con dos golazos de penalti las ha dejado sin ninguna posibilidad de victoria. Un partido que nos ha dejado un anuncio especial: Mar será la artista invitada para actuar en la final del próximo domingo.

La primera jornada nos regaló uno de los clásicos más esperados de la Queens: Ultimate Móstoles vs El Barrio. Y sí, podemos afirmar que los rumores eran ciertos. Durante la Warm-Up Stage, las leonas de Móstoles se guardaron todo su potencial para rugir con fuerza en la fase final. Tras derrotar a El Barrio en un duelo más que exigente, el equipo de DjMaRiiO y Noe9977 demostraron una vez más que lucharán por la corona hasta el final.

La noche de ayer seguro que quedará para el recuerdo de todos los seguidores de Sakura. Goleada para pasar a la historia de la Queens en la que Abby se convirtió en la primera nueva presidenta en ganar un partido oficial de la liga. Un resultado contundente que las deja a una sola victoria de cuartos de final.

Nueva Queens League, mismas reinas. Las bicampeonas de PIO FC impusieron su ley para amargar el debut de Flop FC al ritmo de Yesenia Ortiz, que decantó la balanza para las de Samy Rivers con dos auténticos golazos.

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La Queens League Next Level no ha hecho más que empezar. Tras una primera jornada repleta de emoción, sorpresas y buen fútbol, la segunda ronda del novedoso formato llega para marcar el destino de los 16 equipos. En juego estará el pase directo a los cuartos de final, una última oportunidad a través del 'Last Chance' o la eliminación definitiva. El CUPRA Arena se prepara para una jornada decisiva en la que cada partido será una auténtica final.