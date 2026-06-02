La Queens League llega a un museo: así es su experiencia inmersiva

La Queens League Spain continúa ampliando sus fronteras. La competición impulsada por Gerard Piqué dará un paso inédito en su historia al desembarcar por primera vez en un museo, consolidando así su impacto más allá del terreno de juego.

Con motivo del inicio de la nueva temporada, el museo inmersivo White Rabbit, ubicado en Paseo de Gracia, se transformará del 2 al 7 de junio en el epicentro de la Queens League. El espacio albergará una exposición temporal que recorrerá algunos de los momentos más emblemáticos de la competición y pondrá en valor la evolución del fútbol femenino como fenómeno deportivo, cultural y digital.

La propuesta busca acercar el universo Queens al gran público a través de una experiencia innovadora, interactiva y sensorial, reforzando la conexión entre deporte, entretenimiento y nuevas formas de consumo de contenido.

Entramos dentro de la experiencia Queens League en un museo / Queens League

Antonela Romoleroux y el gol que dio la vuelta al mundo

La gran protagonista de la exposición será Antonela Romoleroux, autora del gol más visto de la historia del fútbol femenino. La futbolista ecuatoriana firmó una espectacular volea tras un doble sombrero durante un encuentro de la Queens League Spain, una acción que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral a nivel global.

Las imágenes del tanto alcanzaron inicialmente 112 millones de visualizaciones en los canales oficiales de la competición y terminaron superando los 300 millones de reproducciones en todo el mundo, convirtiéndose en un hito sin precedentes para una jugada individual en el fútbol femenino.

Los visitantes podrán revivir este momento a través de una instalación inmersiva diseñada para destacar tanto la calidad técnica de la acción como su enorme repercusión cultural y digital.

La pieza dedicada a Romoleroux representa uno de los grandes logros de la competición desde su nacimiento: transformar el fútbol femenino en un producto de entretenimiento capaz de generar conversación global y conectar con nuevas audiencias.

El histórico gol de la ecuatoriana se ha convertido en uno de los principales iconos de la Queens League y en una muestra del potencial que tiene el deporte femenino cuando se adapta a los nuevos códigos de consumo digital.

Una fase final diseñada para el espectáculo

A nivel deportivo, la competición afronta ahora una nueva fase decisiva. Entre el 3 y el 7 de junio se disputará la fase final que coronará a la nueva campeona de la Queens League Spain, en un formato concebido para potenciar la rivalidad deportiva, la narrativa de los equipos y la experiencia de los aficionados.

Tres años después de su creación, la Queens League Spain se ha consolidado como uno de los proyectos deportivos con mayor impacto digital en España, convirtiendo cada jornada en un fenómeno viral que trasciende el ámbito estrictamente deportivo.

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Con más equipos, nuevos perfiles al frente de los clubes y una comunidad digital en constante crecimiento, la competición encara 2026 con la ambición de seguir liderando la conversación del deporte femenino en el entorno digital.