La Queens League, la liga de fútbol femenino más seguida en España

La 'Liga de las Reinas' vuelve este fin de semana. La versión femenina de la Kings League se pone en marcha con un nuevo split a partir de este sábado 22 de febrero a las 15h en el Cupra Arena, escenario habitual.

Este nuevo split promete: está marcado por los cambios en el reglamento que prometen aumentar la emoción y el dinamismo en los encuentros, y todo tras la emoción del mercato que cambió muchas piezas claves de los equipos.

Este cuarto split viene tras unos números de infarto. Y es que, la Queens League acabó el 2024 acumulando más de 220 millones de seguidores en todo el ecosistema de la competición (presidentas y presidentes, equipos y la propia liga) y más de 37 millones de visualizaciones en streaming en todo el pasado año.

La emoción empezará con Jijantas FC, contra las de El Barrio y el plato fuerte llegará a las 18:00 horas con las actuales campeonas, Las Troncas FC, que enfrentarán a Ultimate Móstoles tras levantar el trofeo en Tenerife.

Finalmente, Saiyans FC presidido por Totakeki cerrará la jornada ante PIO FC de Rivers.

Además, no hará falta esperar una semana para poder disfrutar de la calidad de los equipos femeninos, ya que el mismo lunes 24 hay una nueva jornada en el Cupra que, como novedad, arrancará a las 17h.

Las nuevas reglas

Los primeros retos de la competición los trae la nueva normativa. Nuevos cambios en el reglamento que prometen aumentar la emoción y el dinamismo en cada encuentro harán que todo pueda cambiar en cualquier minuto. Como por ejemplo: las reanudaciones en los minutos 18 y 38 con saque estilo waterpolo para ganar en estrategia y dinamismo en los arranques.

Además, los Penaltis Shootout ahora ofrecen una nueva oportunidad para el lanzador, ya que podrá aprovechar rebotes en el poste como un nuevo intento, ¡Algo que seguro hará girar el marcador en muchas ocasiones!

Otro de los cambios clave es la actualización del dado, que ahora cuenta con caras del Rey o la Reina, además de las cifras «2» y «3» duplicadas, lo que generará situaciones de juego reducidas en formatos 1 vs. 1, 2 vs. 2 y 3 vs. 3, asegurando así encuentros llenos de sorpresas y jugadas espectaculares.