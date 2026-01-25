La proposición de Piqué al fútbol profesional: "Sé que al principio sufriríamos"

Gerard Piqué atendió a la prensa en Brasil durante la celebración del Mundial de Naciones de la Kings League. Entre muchos temas, el exazulgrana lanzó una propuesta para medir su competición, la Kings League, con el fútbol tradicional. Antes, por eso, dejó claro que su formato no tiene nada que enseñar al fútbol tradicional: "El fútbol es el deporte rey y lo va a seguir siendo. Son productos distintos".

Se lanzó a crear la Kings League hace algo más de tres años y tras la cita en brasil, quedó demostrado que su 'invención' está más viva que nunca. Récord de audiencia para relanzar un proyecto que puede ir moldeando para seguir mejorando: "Nosotros somos muy flexibles y podemos hacer cambios"

"En el fútbol tradicional, ¿por qué cambiar algo que funciona tan bien? Sí que ha habido cambios, pero pequeños que ayudan a mantenerse arriba del todo. El fútbol no está en ninguna posición de aprender nada de la Kings League. Somos nosotros los que hemos adaptado las normas de este maravilloso deporte. Y así vamos a seguir haciéndolo".

KINGS LEAGUE VS EQUIPO PROFESIONAL

Piqué, que cuenta con una extensa carrera como futbolista profesional en equipos como el FC Barcelona o el Manchester United, propuso lo siguiente: "No se cuando pasará, pero me gustaría hacer la prueba de un equipo del fútbol tradicional profesional, de la Serie A por ejemplo, en un partido de fútbol 7 ante los mejores jugadores de la Kings".

Afirmando que ahora mismo no les podrían competir, su idea es seguir avanzando para que dentro de su formato, se ajusten las cosas: "Sé que al principio sufriríamos, pero poco a poco se va a volver más profesional. Llegará un día en que los mejores jugadores del formato van a estar jugando en la Kings. Y esto es la clave. Que los seguidores se enamoren de los jugadores y los equipos que tenemos. Esto marcará la diferencia".

SI CRECEN LOS FUTBOLISTAS, CRECE LA KINGS

Sobre ello y al ser preguntado sobre abandonar la posición de presidente de la Kings League para volver a jugar, afirmó: "Dejar la presidencia puede ser, pero jugar no. Estoy muy tranquilo aquí. Estuve 20 años de carrera, estoy muy orgulloso de lo que hice, pero ahora quiero ayudar a la Kings a crecer y también a los futbolistas. Porque si crecen ellos crece la Kings como formato. A jugar en estadios como el Allianz Parque y que lo disfruten. A seguir trabajando".

Noticias relacionadas

Implicadísimo en el proyecto, el exfutbolista catalán deja claro que seguirá apostando por ello. La expansión internacional ha sido un éxito, el Mundial también y este próximo mes de febrero-marzo regresan las competiciones nacionales en una nueva campaña donde esperan seguir manteniendo audiencias.