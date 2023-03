El primer jugador que deja la Kings League a las puertas de la Final Four

Joan Capdevila acaba de anunciar su último partido con los Saiyans FC Agradece a TheGrefg la experiencia de formar parte de la King's League

La Kings League celebrará su Final Four frente a más de 90.000 espectadores el próximo 26 de marzo en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, un jugador no llegará a disputar estos encuentros porque acaba de anunciar su retirada: Joan Capdevila dice adiós a los Saiyans FC, presidido por TheGrefg, y lo hace con un mensaje de despedida en el que agradece la oportunidad de haber podido formar parte de la competición.

"Este fin de semana disputaré mi último partido con los Saiyans FC y quiero dar mis gracias a mis compañeros, al mister y por supuesto a TheGrefg, el presidente que se tiró a la piscina con un jubilado como yo", empezó explicando Joan Capdevila en un vídeo que ha compartido en sus principales redes sociales.

También ha mandado un mensaje de agradecimiento a uno de los organizadores de la Kings League: "gracias también a Gerard Piqué por llamarme aquella noche y convencerme para aventurarme en todo esto. Me he divertido muchísimo". Es consciente de que ha habido momentos buenos, y otros no tan buenos, pero por lo general, "ha sido una experiencia maravillosa".

De esta forma, Joan Capdevila se marcha de la Kings League tras haber disputado 6 jornadas con los Saiyans FC. ¿Qué te ha parecido la actuación del veterano en el terreno de juego?